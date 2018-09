Lastwagen kippt auf Mülldeponie um: Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagen ist auf einer Mülldeponie in Talheim (Kreis Tuttlingen) umgekippt. Der 49 Jahre alte Fahrer sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Tuttlingen am Mittwoch mit. Der Mann hatte demnach etwa 26 Tonnen Straßenaufbruch auskippen wollen, als der Boden unter einem Hinterrad nachgab. Helfer zogen den 49-Jährigen aus dem Fahrerhaus. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Eine Ursache dürfte laut Polizei unter anderem der unterschiedlich verdichtete Boden gewesen sein. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Mitteilung der Polizei