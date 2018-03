Lastwagen fährt historischen Brunnen um: 25 000 Euro Schaden

Ein Lastwagen hat in Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) einen historischen Brunnen umgefahren. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen sei ein Sachschaden von 25 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der Anhänger des Lastwagens hatte den gusseisernen Brunnen am Marktplatz gestreift. Dabei brach der Sockel und der Brunnen fiel um. Der grüne Basilisken-Brunnen mit Wasser speiendem Drachen stammt aus Basel. Ähnliche Brunnen stehen in Shanghai, Wien und Moskau. Das Aufstellen dieser Brunnen außerhalb der Schweiz bedarf einer Sondergenehmigung. Ob der Brunnen wieder aufgebaut wird, war zunächst unklar.

