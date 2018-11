Ein Lastwagen hat sich in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) in einer Unterführung festgefahren. Die S-Bahn-Linie zwischen Sinsheim und Heidelberg sei deshalb zwischenzeitlich in beiden Richtungen unterbrochen gewesen, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen war am Donnerstagmorgen im Ortskern unter der Brücke steckengeblieben. „Es ist nicht das erste Mal, dass ein Lkw hier feststeckt“, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug konnte aus der Unterführung entfernt werden. Die Stabilität der Brücke sei nicht beeinträchtigt, teilte die Polizei nach einer Untersuchung mit.

