Ein 50 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Mittwoch mit seinem Fahrzeug an einer Brücke in Rastatt hängen geblieben und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Ausleger seines Containerlasters nicht komplett eingefahren und hakte sich bei der Durchfahrt an einer Eisenbahnbrücke ein. Die Bahnstrecke und die Straße unter der Brücke mussten gesperrt werden. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Polizeimeldung