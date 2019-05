Lastwagen berührt Oberleitung: Schwarzwaldbahn unterbrochen

Weil ein Lastwagen die Oberleitung der Schwarzwaldbahn in Gutach (Ortenaukreis) beschädigt hat, ist die Zugstrecke dort vorübergehend gesperrt worden. Die Deutsche Bahn richtete am Samstag einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, wie ein Sprecher sagte. Züge aus Konstanz endeten für rund dreieinhalb Stunden in Hornberg, Züge aus Offenburg in Hausach. Am Mittag wurde die Strecke in dem Bereich wieder freigegeben.

