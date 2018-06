Tettnang (dpa/lsw) - Ein Lastwagen hat eine Radfahrerin in Tettnang (Bodenseekreis) überrollt und getötet. Die 70-Jährige war am Freitag mit einer weiteren Radlerin unterwegs, als sie die Hinterräder des abbiegenden Kieslasters erfassten. Den Spuren zufolge sei sie unter die Räder geraten, teilte die Polizei mit. Trotz sofortiger Wiederbelebung starb sie noch an Ort und Stelle. Wie genau es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar, auch weil die Begleiterin der Getöteten und der 81-jährige Lasterfahrer unter Schock standen.