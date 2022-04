Laster in Flammen: A7 Richtung Würzburg gesperrt

Weil ein Lastwagen auf der Autobahn 7 Feuer gefangen hat, ist die Fahrbahn in Richtung Würzburg am Samstagmorgen komplett gesperrt worden. Der mit Spanplatten beladene Lkw kam auf Höhe Westhausen zum Stehen. Das Führerhaus brannte vollständig aus und auch der Anhänger wurde stark beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Warum es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Bergungsarbeiten der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks sollten laut Polizei bis etwa 9.30 Uhr dauern.

