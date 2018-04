Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Landstraße bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) gestorben. Die 35-Jährige wurde am Dienstagmittag in ihrem Auto eingeklemmt und erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer war demnach aus zunächst unbekannten Gründen in den rechten Grünstreifen der Straße und beim Zurücklenken auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er in das Auto der 35-Jährigen. Der 40-Tonner kippte nach dem Zusammenstoß um. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Mitteilung der Polizei