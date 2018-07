Laster bleibt an Brücke hängen: Beifahrer schwer verletzt

Der Beifahrer in einem Lkw ist in Offenburg schwer verletzt worden, als das Fahrzeug an einer Eisenbahnbrücke hängen blieb. Der 29-Jährige prallte bei der Kollision am Samstagabend mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ermittlungen zufolge war er nicht angeschnallt. Der 31 Jahre alte Fahrer hatte das Schild mit der Höhenbeschränkung übersehen. Der Dachaufbau war für die Durchfahrt rund 50 Zentimeter zu hoch. Er wurde durch die Kollision am Samstagabend teilweise abgerissen.

Der Fahrer blieb unverletzt, musste jedoch eine Blutprobe abgeben, da Polizisten in der Fahrerkabine Alkoholgeruch bemerkten. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Die Brücke blieb laut Polizei unbeschädigt.

Mitteilung der Polizei