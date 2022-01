Last-Minute-Tor von Wagner: SV Waldhof siegt in Würzburg

Dank eines späten Treffers von Mittelfeldmann Fridolin Wagner hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seinen ersten Pflichtspiel-Sieg im neuen Jahr gefeiert. Das Team von Trainer Patrick Glöckner gewann bei den abstiegsbedrohten Würzburger Kickers am Samstag glücklich mit 2:1 (1:0).

Der in der Winterpause vom Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtete Pascal Sohm sorgte per Kopf in der 41. Minute für die schmeichelhafte Mannheimer Pausenführung. Nach dem Würzburger Ausgleich durch Robert Herrmann (69.) traf Wagner in der Schlussminute aus kurzer Distanz noch zum Sieg für die Gäste. Am Montag hatte der Waldhof, der in der Tabelle nun Vierter ist, 1:3 gegen Borussia Dortmund II verloren.

© dpa-infocom, dpa:220122-99-810564/2

Kader SV Waldhof Mannheim

Spielplan SV Waldhof Mannheim

Spielplan und Tabelle 3. Liga