Trotz allem mit Astrazeneca impfen lassen? - So reagieren User von Schwäbische.de

Hintergrund:

In Deutschland gibt es sieben gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen , die im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen stehen – bei inzwischen mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca.

Das Paul-Ehrlich-Institut hat erklärt, dass es in Deutschland insgesamt elf Meldungen über unterschiedliche thromboembolische Ereignisse gebe. Laut den Experten sei das keine besondere Häufung. Außerdem konnten sie keine Hinweise finden, dass die Impfung selbst die Ursache für die Ereignisse war. Solche Belege gibt es auch nach wie vor nicht.

Sieben Fälle einer speziellen Form von Thrombose sind dem PEI bekannt. Laut PEI traten alle Fälle zwischen 4 und 16 Tagen nach der Impfung mit Astrazeneca auf. Drei der Fälle verliefen tödlich, wie Institutspräsident Klaus Cichutek am Montag sagte.

Nun prüft die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Fälle. Die Behörde hält weiter daran fest, dass die Impfungen eigentlich fortgesetzt werden könnten. Ihr Sicherheitsausschuss will aber am Donnerstag neu entscheiden.

Experten rechnen damit, dass die EMA den Impfstoff am Donnerstag wieder empfehlen wird.

Das sagen die Userinnen und User von Schwäbische.de zu dem Vorschlag

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Manuela W.: Ja. Ich würde mich impfen lassen. Das Verhältnis Astrazeneca zu Covidtoten liegt bei eins zu 10.000.

Erich S.: Sollte nicht einfach jeder entscheiden dürfen, womit er sich impfen lässt? Und sollte dann nicht entsprechend der jeweiligen Entscheidungen Impfstoff bestellt werden. Über die Verteilung und Priorisierung kann man ja dann diskutieren.

Wenn das Paul-Ehrlich-Institut es empfiehlt, natürlich.

Martin N.: Man kann zu allem eine Meinung haben. Ob diese sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Hier machen sich viele Experten noch mehr Gedanken. Diese bezahlen wir als Gesellschaft mit unseren Steuergeldern. Wir sollten anfangen mehr auf diese Expertise zu hören und deren Expertise zu akzeptieren. Würde ich mich mit AZ impfen lassen? Wenn das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) es empfiehlt, natürlich. Wenn das PEI es ablehnt, natürlich nicht.

Steffen R.: Aber natürlich! Her damit.

Ich habe die erste Impfung mit etwas Kopfschmerzen und Müdigkeit sehr gut überstanden.

Corinna M.: Ich bin bereits das erste Mal mit Astra geimpft worden. Ich habe die erste Impfung mit etwas Kopfschmerzen und Müdigkeit sehr gut überstanden. Und ich würde mich nach wie vor auch ein zweites Mal damit impfen lassen. Ich finde, man sollte das Verhältnis sehen. Wie viele Menschen sterben an Covid, wie viele durch Nebenwirkungen der Impfung. Risiken gibt es immer, egal bei welchem Medikament, welchem Eingriff.

Elke B.: Hallo miteinander, ich möchte mich schlicht ergreifend selbst entscheiden, ob ich mich überhaupt impfen lasse - wie Erich sagt. Wenn ich das nicht mehr selbst entscheiden darf, ist mir der Impfstoff völlig egal - dann haben wir ganz andere Probleme im Land.

Die Aussetzung ist der größte Schwachsinn was sich Deutschland geleistet hat.

Waltraud W.: Ich würde mich heute noch mit Astrazeneca impfen lassen. Die Aussetzung ist der größte Schwachsinn was sich Deutschland geleistet hat. Die Pille hat ca. das hundertfache Risiko und keiner redet davon. Danach müsste die Pille sofort und dauerhaft verboten werden.

Michaela M.: Gar nicht impfen. Außer die Risikogruppen. Das muss jeder selber entscheiden. Impfen ist kein Allheilmittel!

Barbara M.: Klar, würde ich mich impfen lassen. Besser "ein" Impfstoff als gar keiner. Jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen. Da mag man manchmal den Beipackzettel überhaupt nicht lesen.

Mein Risiko im Fall einer Infektion einen schweren Verlauf zu erleben halte ich für die größere Bedrohung.

Ralf C.: Natürlich lasse ich mich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen. Diese Gerinnungsstörungen kommen so absolut selten vor, dass ich sie kaum als ernstzunehmende Nebenwirkung erkenne. Mein persönliches Risiko im Fall einer Infektion einen schweren Verlauf zu erleben halte ich für die größere Bedrohung.

Andrew S.: Jap, ab sofort. Die Vorteile sind deutlich überwiegend.

Peter G.: Bin 78 und hab Termin Ende des Monats und geh natürlich hin und lass mich impfen, hoffe nur, dass er nicht abgesagt wird. Das Kasperletheater unserer Regierungen im Bund und Land ist ein Hammer, und der grüne Herr Lucha nicht geeignet.

Warum kann ein mündiger Bürger nicht selbst entscheiden was Geimpft werden soll.

Friedrich B.: Warum kann ein mündiger Bürger nicht selbst entscheiden was Geimpft werden soll, ist doch eine Beschneidung meiner Grundrechte?

Frank L.: Ich nehme Astrazeneca sofort. Ansonsten gehöre ich zur ziemlich letzten Gruppe, die dran kommt. Habe einerseits einen Home-Office-Beruf, deswegen ist die Impfung theoretisch nicht so wichtig. Da aber die komplette Familie in Schule und Kindergarten geht, ist das Ansteckungsrisiko doch nicht so gering. Und dann ist es einfache Mathematik: Gemäß der bisherigen Zahlen sind die Gesamtrisiken ohne Impfung höher als mit Astrazeneca.

Immer und zu jeder Zeit. Will so schnell wie möglich wieder einigermaßen normal Leben dürfen.

Hans G.: Immer und zu jeder Zeit. Will so schnell wie möglich wieder einigermaßen normal Leben dürfen. Also los!

Ursula V.: Ich würde mich mit Astrazeneca impfen lassen, wenn die Zulassung wieder hergestellt ist. Wenn die/der Patient*in ihre/seine Zustimmung zum Restrisiko geben muss, bedeutet das eine Verlagerung des Haftungsrisikos auf die /den Patient*in und das geht meines Erachtens gar nicht.

Nur die Impfung hilft in dieser Situation, wenn wir alle irgendwann mal wieder ein normales Leben haben wollen.

Jürgen A.: Ja, lieber heute als morgen. Wer das nicht will, bitte gerne, aber dann zur Seite und keine Termine oder Wartelisten blockieren!

Sabine F.: Bei jeder Impfung besteht ein Restrisiko, bin schon das erste Mal mit dem so verpönten Impfstoff geimpft. Bestens vertragen wie allseits bekannt ist die Thrombose Gefahr bei der Pille sehr viel größer und allseits bekannt. Das will gerade nur niemand hören! Nur die Impfung hilft in dieser Situation, wenn wir alle irgendwann mal wieder ein normales Leben haben wollen.

