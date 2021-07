Laschet gegen Werbung für Billigfleisch

Schweineschnitzel für ein paar Cent? Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält nichts von solchen Angeboten. „Damit zu werben, dass ein Schnitzel am Samstag im Prospekt so und so viel Cent nur kostet, ist das falsche Signal“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion von „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ in der Stuttgarter Liederhalle. Er habe schon mehrfach mit großen Lebensmittelkonzernen darüber gesprochen. Man könne solche Angebote nicht verbieten, aber man sollte sie einstellen. „Gute Lebensmittel haben ihren Preis“, sagte Laschet. „Der muss bei den Bauern auch ankommen.“

© dpa-infocom, dpa:210714-99-385443/3