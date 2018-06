Jeder kennt sie. Die meisten wollen sie loswerden. Um sie zu vertreiben, haben wir in der Schule heimlich „Schiffle versenken“ gespielt. Thomas Götz ging das nicht anders. Auch ihm hat die Langeweile zugesetzt, wie sich der Professor für Empirische Bildungsforschung an der Universität Konstanz und an der Pädagogischen Hochschule Thurgau (Schweiz) erinnert. Obwohl für ihn diese Zeiten längst vorbei sind, treibt die Langeweile – insbesondere in der Schule – Thomas Götz um: Seit Jahren widmet sich der 44-jährige Psychologe und studierte Kirchenmusiker der Erforschung dieser Langeweile.

Elena Carolin Daschmann ist eine seiner Doktorandinnen. Titel der Dissertation: „Langeweile in der Schule aus der Perspektive von Schülern, Lehrern und Eltern“. Dafür hat sie 1928 Schülerinnen und Schüler, Eltern und 117 Lehrkräfte befragt. Eines der Ergebnisse: Auf dem Gymnasium in Mathematik der 8. und 11. Jahrgangsstufe langweilen sich die Schüler in 58 Prozent der Unterrichtszeit zumindest leicht, in 23 Prozent der Unterrichtszeit stark oder sehr stark.

Als Thomas Götz 2002 auf der Suche nach einem Schwerpunktthema für seine Habilitation war, entschied er sich für die Erforschung der Langeweile. Sie faszinierte ihn derart, dass er beschloss, sie weiter zu erforschen, als er den Professorentitel schon in der Tasche hat. „Vor allem im Unterricht können gelangweilte Schülerinnen und Schüler ihr kognitives und metakognitives Potenzial nicht ausschöpfen“, sagt Thomas Götz. Klare Sache, dass sich die Konstanzer Forscher der lern- und leistungsschädlichen Langeweile widmen, zumal eine Studie aus dem Jahr 1991 ergeben hat, dass sich Schülerinnen und Schüler in 32 Prozent der Unterrichtszeit langweilen und deshalb Langeweile sehr oft mit Schule verbunden wird.

Männer sind anfälliger

Empirisch zeigt sich, dass Männer eher zur Langeweile neigen als Frauen. Allerdings weiß man bisher nicht warum. Aber auch hier muss man die Kontexte beachten. Jungen langweilen sich zum Beispiel im Fach Deutsch mehr als die Mädchen, während die sich beispielsweise im Fach Physik mehr langweilen. Noch ein Befund: Langeweile nimmt mit zunehmendem Alter eher ab. Und: Extrovertierte Menschen neigen schneller zur Langeweile als Introvertierte.

Was tun? Die Lehrpläne in der Schule komplett über den Haufen werfen? „In den Lehrplänen werden primär die zu vermittelnden Inhalte thematisiert. Hier muss im Hinblick auf Langeweile nichts verändert werden“, sagt Thomas Götz. „Es geht weniger um das Was als vielmehr um das Wie des Unterrichtens.“ Enthusiastisches Unterrichten, welches immer wieder die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler anhand von Beispielen aufgreife, könne zu einer Reduzierung der Langeweile beitragen. Denn: Viel hänge von der Valenz, also der Bedeutung ab, die man einem Thema beimesse. „Langeweile ist die einzige Emotion, die schwächer wird, wenn die Valenz steigt“, haben die Forscher herausgefunden.

Die Lehrer sollten gemeinsam mit ihren Schülern überlegen, wie sie Langeweile vermeiden können, fordert Thomas Götz. Eventuell, empfiehlt der Wissenschaftler weiter, können Lehrer sogar mit den Schülern über Langeweile sprechen – thematisieren, „dass man nie alle Interessen und Fähigkeiten treffen kann“. Diese Vorgehensweise könne aber „eventuell heikel“ sein und hänge vom Alter der Schüler sowie dem Verhältnis Lehrkraft – Schüler ab.

Die Konstanzer Forscher sehen aber auch die Eltern in der Pflicht. Die können mit ihren Kindern herausfinden, warum sich der Nachwuchs langweilt. Der nächste Schritt: Gemeinsam mit den Kindern Lösungen finden. Bei Überforderungslangeweile sich zum Beispiel um Zusatzangebote, Unterstützung und eventuell Nachhilfe kümmern. „Bei Unterforderungslangeweile ist es für Eltern empfehlenswert, mit der Lehrkraft über eine zusätzliche mögliche Förderung zu sprechen“, sagt Thomas Götz.