Zum Start der Osterferien am Freitag müssen sich Autofahrer auf Staus und Verkehrsbehinderungen einstellen.

In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern schließen die Schulen am Freitag, am Montag starten die zweiwöchigen Ferien. Wie der ADAC mitteilte, ist am Freitag und Samstag mit Engpässen auf vielen Autobahnen zu rechnen. Betroffen sind unter anderem die A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt — Karlsruhe — Basel , die A6 Kaiserslautern — Mannheim - Heilbronn — Nürnberg und die A8 Karlsruhe — Stuttgart — München - Salzburg.

In Bayern sei vor allem auf den Autobahnen 8, 9, 95 und 99 mit Staus und Behinderungen zu rechnen. Auch auf der A3 zwischen Nürnberg und Passau sowie der A6 in Richtung Nürnberg erwarten die Verkehrsexperten Engpässe. Vor Staus warnt der ADAC zudem auf der A93 zwischen dem Inntaldreieck und Kufstein.

In Österreich, Italien und der Schweiz ist die Verkehrssituation laut ADAC ähnlich. Auf längere Fahrzeiten sollen sich Autofahrer etwa auf der Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einstellen. Wie die Polizei zudem mitteilt, plant das österreichische Bundesland Tirol am Grenzübergang bei Kufstein Nord zudem eine Blockabfertigung von Lkw, was zu weiteren Behinderungen und Wartezeiten führen könnte.

Zum Osterwochenende selbst wird jedes Jahr mit langen Staus gerechnet aber auch mit vollen Zügen.