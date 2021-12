Lange Haftstrafen im Mammutprozess gegen Drogenring

In einem der größten Drogenprozesse am Heilbronner Landgericht sind drei Männer zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Trio soll zu einem deutlich größeren internationalen Drogenring gehört haben, der seit Oktober 2019 mindestens 2,6 Tonnen Marihuana und rund 30 Kilo Kokain abgesetzt haben soll. Rund 110 Kilogramm Marihuana und Kokain, gefälschte Ausweise, illegale Schusswaffen, Munition und Luxusautos sowie rund 359 000 Euro Bargeld waren in mehreren Razzien sichergestellt worden.

In dem abgetrennten Verfahren verurteilte die Kammer die Männer am Donnerstag zu Haftstrafen zwischen 8 Jahren und 10 Monaten sowie 13 Jahren und 10 Monaten wegen Drogenhandels, in einem Fall auch wegen versuchten Totschlags und beim Hauptangeklagten wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag. Die Komplizen sollen zudem eine Entziehungskur machen. Die Verhandlung gegen fünf weitere mutmaßliche Bandenmitglieder - vier Männer und eine Frau - wird getrennt fortgesetzt.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte die Bande die Drogen und Betäubungsmittel vor allem im Raum Heilbronn, in Stuttgart und Karlsruhe an Dealer weiterverkauft. Nach dem Schlag gegen den Drogenring waren mehr als 30 Haftbefehle in mehreren Ländern erlassen worden. Das von Oktober 2018 bis Juli 2020 gehandelte Marihuana und Kokain soll einen Wert von mindestens 11,4 Millionen Euro gehabt haben. Nach der Festnahme der Bande hatte die Heilbronner Polizei im vergangenen Dezember von ihrem bisher größten Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität gesprochen.

