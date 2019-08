Von Schwäbische Zeitung

Der Lkw-Fahrer, der am Dienstag unerlaubt die marode Gänstorbrücke von Neu-Ulm nach Ulm überquerte und dabei von der Polizei erwischte wurde, ist nach Angaben der Polizei mit gefälschtem Führerschein gefahren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, beobachtete eine Streife der Neu-Ulmer Polizei gegen 12.15 Uhr, wie die Sattelzugmaschine samt Auflieger verbotswidrig über die Gänstorbrücke in Richtung Ulm fuhr. Erst am Tag zuvor wurde die Brücke für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt.