Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein 82-jähriger Landwirt ist in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) von seinem eigenen Traktor überrollt worden. Der Mann habe am Donnerstag einen Anhänger an das Fahrzeug anhängen wollen. Dabei sei der Traktor rückwärts gerollt und habe den Senior erfasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Er starb noch am Unfallort.

