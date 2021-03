Was glauben Sie: Bleibt es nach der Wahl bei Grün-Schwarz in Baden-Württemberg?

Es könnte die dritte Amtszeit von Winfried Kretschmann werden. Der Grünen-Politiker regiert den Südwesten seit 2011 - erst mit der SPD, seit der vergangenen Wahl im Jahr 2016 mit der CDU. In den Umfragen liegen die Grünen zwischen 32 und 35 Prozent, gefolgt von der CDU mit etwa 11 Prozentpunkt Abstand. Das wäre - wenn es am Sonntag so kommt - eine komfortable Mehrheit.

Aber: Rein rechnerisch könnte auch ein Dreierbündnis mit SPD und FDP möglich sein. 2016 hatten die Liberalen eine Koalition mit den Grünen allerdings noch ausgeschlossen. Sogar Grün-Rot könnte nach dem Wahlabend eine Option sein.

Was meinen Sie? Gibt es eine Neuauflage der grün-schwarzen Regierungskoalition unter Winfried Kretschmann? Hier können Sie abstimmen: