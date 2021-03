Live-Ticker zur Landtagswahl: Hochrechnung bestätigt Debakel für CDU, Grüne gewinnen deutlich

In unserem Live-Ticker halten wir Sie den gesamten Wahltag über mit aktuellen Informationen und Entwicklungen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg auf dem Laufenden. Hier finden Sie auch erste Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Erste Prognose: Debakel für die CDU (18.00 Uhr)

Erste Hochrechnung (18.37 Uhr)

+++ 18.37 Uhr - Erste Hochrechnung

Grüne: 30,7 Prozent (+0,4)

30,7 Prozent (+0,4) CDU: 23,3 Prozent (-3,7)

23,3 Prozent (-3,7) AfD: 11,8 Prozent (-3,3)

11,8 Prozent (-3,3) SPD: 11,7 Prozent (-1,0)

11,7 Prozent (-1,0) FDP: 11,3 Prozent (+3,0)

11,3 Prozent (+3,0) Linke : 3,4 Prozent (+0,5)

: 3,4 Prozent (+0,5) Freie Wähler: 3,1 Prozent (+3,0)

3,1 Prozent (+3,0) Andere: 4,7 Prozent (+1,1)

+++ 18.20 Uhr: Reaktionen - Enttäuschung und Freude

CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann übernehme Verantwortung, heißt es aus CDU-Kreisen. Was genau das bedeutet, ob sie sich wegen des schlechten Ergebnisses ganz aus der Politik zurückzieht, ist noch unklar.

Das CDU-Präsidium sieht ein "starkes Verhandlungsmandat für Landeschef Thomas Strobl", heißt es weiter. In dieser Krise brauche es Stabilität, "deshalb stehen wir auch weiterhin dafür, diese grün-schwarze Koalition fortzusetzen - was dem absoluten Mehrheitswillen der Menschen im Land entspreche", sagt ein Abgeordneter.

Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag: "Ich gratuliere dem Ministerpräsidenten, der ja zu den beliebtesten in Deutschland gehört. Er hat den Amtsbonus erhalten. Das Ergebnis ist unerfreulich und enttäuschend. Aber es gibt keine Wechselstimmung im Land. Wir sind klar zu einer Weiterführung der Koalition bereit."

Grünen-Landeschefin Sandra Detzer zeigt sich erfreut über die ersten Zustimmungswerte für ihre Partei. "Dieses Ergebnis wäre ein absolutes Rekordergebnis, das gibt uns wahnsinnig Rückenwind auch für den Bund", sagte sie nach den ersten Hochrechnungen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU): "Das war eine Wahl der Persönlichkeiten, die durch die Corona-Krise noch verstärkt worden ist. Für die CDU ist das kein schöner Abend, aber es war absehbar". Es sei aber ein gutes Zeichen sei, dass radikale Parteien keine Stimmenzuwächse erzielt hätten, so Schäuble.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) freut sich über die ersten Hochrechnungen für seine Partei bei der Landtagswahl. "Wir sind deutlich stärkste Fraktion, wir wurden bestätigt", sagt er vor Journalisten. Auch er selbst fühle sich bestätigt, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. Im Moment stünden alle Gesundheitsminister im Fokus. Sie müstsen bei Teststrategien und Impfungen derzeit Aufgaben bewältigen, die nicht einfach seien. Lucha stand zuletzt deshalb selbst auch in der Kritik.

Philipp Bürkle, Chef der Jungen Union Baden-Württemberg aus Bad Waldsee: "Es ist ein hartes Ergebnis für uns, dass wir erstmal verdauen müssen. Wir gratulieren Winfried Kretschmann, bei ihm liegt jetzt der Auftrag, eine Regierung zu bilden. Wir stünden wieder zur Verfügung."

Friedlinde Gurr-Hirsch CDU-Staatssekretärin im Agrarministerium: "Das deprimiert mich. Wir hatten zuerst kein Glück und dann auch noch Pech. Die Maskenaffäre hat sicher dazu beigetragen. Und auch die Coronamüdigkeit der Bürger."

++ 18.00 Uhr - Erste Prognose: Debakel für die CDU

Die Grünen in Baden-Württemberg haben die Landtagswahl einer Prognose zufolge mit großem Abstand gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verzeichnete am Sonntag leichte Zugewinne und kam laut ARD-Prognose auf 31 Prozent, während der Koalitionspartner CDU deutliche Verluste hinnehmen musste und nur noch auf 23 Prozent kam. Außerdem werden der Prognose zufolge AfD, FDP und SPD im Landtag vertreten sein mit Ergebnissen zwischen 11 und 12 Prozent.

Grüne : 31 Prozent (+0,7)

: 31 Prozent (+0,7) CDU : 23 Prozent (-4,0)

: 23 Prozent (-4,0) AfD : 11,5 Prozent (-3,6)

: 11,5 Prozent (-3,6) SPD : 12,0 Prozent (-0,7)

: 12,0 Prozent (-0,7) FDP : 11,5 Prozent ( +3,2)

: 11,5 Prozent ( +3,2) Linke : 4,5 Prozent (+0,6)

: 4,5 Prozent (+0,6) Freie Wähler: 3,0 Prozent (+2,9)

3,0 Prozent (+2,9) Andere: 4,5 (+0,9)

+++ 17.58 Uhr - Mack: Masken-Affäre zur Unzeit

Winfried Mack, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Stuttgarter Landtag aus Ellwangen erklärt im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung", dass die Masken-Affäre der Union "sicher nicht geholfen" habe. "Die Wahl kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ich bin dafür, die Koalition weiterzuführen. Aber wir brauchen Erneuerung - personell und was die Ideen angeht", so Mack. "Es wird auch eine Zeit nach Kretschmann geben."

+++ 17.24 Uhr - Das waren die letzten Umfrage-Ergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen am 11. März

Grüne : 34 Prozent

: 34 Prozent CDU : 24 Prozent

: 24 Prozent AfD : 11 Prozent

: 11 Prozent FDP : 11 Prozent

: 11 Prozent SPD : 10 Prozent

: 10 Prozent Linke : 3 Prozent

: 3 Prozent Sonstige: 7 Prozent

Ergebnis der Landtagswahl 2016:

Grüne 30,3 - 47 Sitze

30,3 - 47 Sitze CDU 27,0 - 42 Sitze

27,0 - 42 Sitze AfD 15,1 - 23 Sitze

15,1 - 23 Sitze SPD 12,7 - 19 Sitze

12,7 - 19 Sitze FDP 8,3 - 12 Sitze

++ 16.54 Uhr - Grüne geben sich betont zuversichtlich und entspannt

Noch-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) gibt sich mit Blick auf den Wahlausgang im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung" demonstrativ entspannt. Zum einen kehrt er der Politik nach dieser Legislaturperiode den Rücken. Zum anderen verweist er auf die Umfragen der letzten Tage.

„Es freut mich besonders für den Ministerpräsidenten“, sagt er über die erwartete große Zustimmung für die Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Und manchen gönne ich das Ergebnis“, ergänzt er mit Verweis auf den bisherigen Koalitionspartner CDU. „Gerade die letzten eineinhalb Jahre waren kein Zuckerschlecken.“

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ist mittlerweile ebenfalls im Stuttgarter Landtag eingetroffen. Aufgeregt sei auch er nicht sonderlich, wie er im Gespräch mit SZ-Korrespondentin Kara Ballarin betont, nachdem er von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner begrüßt wurde. „Wir haben ja schon Prognosen gehört. Und die sind so, wie wir es erwarten.“

++ 16.20 Uhr - Wann gibt es erste Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse?

Erstmals spannend wird es gegen kurz nach 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen. Kurz darauf darf dann bereits mit einer ersten Prognose gerechnet werden, die wir natürlich umgehend hier in unserem Live-Ticker für Sie vermelden werden.

Diese ersten Prognosen sind freilich noch mit Vorsicht zu genießen. Sie basieren noch nicht etwa auf ersten Auszählungen, sondern auf den sogenannten "Exit Polls". Das sind Umfragen von Wahlforschern, die direkt an den Wahllokalen abgehalten werden.

Dabei werden Wählerinnen und Wähler landesweit beim Verlassen der Wahllokale anonym nach ihrer Präferenz befragt. Diese Umfrage-Ergebnisse bilden dann die Grundlage für eine erste Prognose kurz nach Schließung der Wahllokale.

Mit ersten Hochrechnungen wird dann bereits gegen 18.30 Uhr gerechnet. Diese beruhen dann tatsächlich bereits auf Auszählungen von Stimmabgaben. Das vorläufige Ergebnis wird dann heute Nacht erwartet. Bei der zurückliegenden Landtagswahl vor fünf Jahren war das gegen 22.30 Uhr der Fall.

Wann danach das amtliche Endergebnis feststeht, ist offen. Dazu muss der Landeswahlausschuss die Auszählungsergebnisse zunächst überprüfen, bevor der Landeswahlleiter das offizielle Endergebnis verkündet. 2016 dauerte dieser Prozess rund drei Wochen.

Im Südwesten sind 7,7 Millionen Bürger wahlberechtigt, darunter sind etwa 500 000 Erstwählerinnen und Erstwähler. (Foto: Uli Deck / dpa)

++ 16.00 Uhr - Verhaltener Andrang in Wahllokalen

Bei Kälte und Schmuddelwetter hat sich am Sonntagmorgen der Andrang in den baden-württembergischen Wahllokalen in Grenzen gehalten. Insgesamt sind 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Wählerinnen und Wähler schon früher per Brief abgestimmt. Wer ab 8.00 Uhr persönlich im Wahllokal seine Stimme abgeben wollte, musste mit Maske erscheinen.

Die Wähler kamen jedoch nur zögerlich in die Puschen: "Im Moment ist es noch ein bisschen verhalten", sagte eine Sprecherin aus dem Wahlamt der Landeshauptstadt Stuttgart am späteren Morgen. Sie führte dies auf das unwirtliche Wetter und auch auf den großen Anteil der Briefwähler zurück.

In Ulm, wo es am Morgen geschneit hatte, bemerkte ein Sprecher mehr Zulauf, nachdem die Straßen wieder frei waren. Auch in Baden-Baden hieß es: "Bei einem sonnigen Frühlingstag wären schon mehr auf den Beinen."

Der Anteil der Briefwähler lag nach einer Umfrage eine Woche vor der Wahl bereits deutlich über der Zahl von der letzten Landtagswahl. Auf die Wahlbeteiligung dürfte sich die hohe Zahl der Briefwähler nach Einschätzung der Experten in den Rathäusern aber kaum auswirken. Es ändert sich demnach nur der Abstimmungsweg. Auch die Corona-Pandemie hat aus Sicht von Wahlforschern keinen großen Einfluss auf die Wahlbeteiligung. 2016 lag diese bei 70,4 Prozent. Hier lesen Sie mehr.

++ 15.30 Uhr - Endspurt in den Wahllokalen

Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Wählerinnen und Wähler schon früher per Brief abgestimmt.

Nach Umfragen dürften die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie schon 2016 stärkste Kraft werden. Ihrem Koalitionspartner CDU werden Verluste vorhergesagt. Ob das grün-schwarze Regierungsbündnis fortgesetzt wird, ist unsicher.

Die Grünen könnten womöglich eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP bilden. Auch eine Neuauflage von Grün-Rot ist nach Umfragen in Reichweite - ebenso wie eine völlig neue Koalition aus Grünen und FDP. Kretschmann hatte offen gelassen, mit wem er koalieren will, die Regierung müsse allerdings stabil und verlässlich arbeiten können.

Im Südwesten sind 7,7 Millionen Bürger wahlberechtigt, darunter sind etwa 500 000 Erstwählerinnen und Erstwähler.