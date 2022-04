Landtagspräsidentin geht auf Badener zu

Im Streit um eine Veranstaltung zum 70. Geburtstag des Landes sucht Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) den Dialog mit sich benachteiligt fühlenden Badenern. „Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen“, heißt es in einem Schreiben an die Landesvereinigung Baden in Europa, das der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe vorliegt. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung (Mittwoch) darüber berichtet. Nach Angaben des Landtags in Stuttgart und des badischen Vereins gibt es noch keinen Termin für das Treffen. Anlass des Streits ist die Veranstaltung „Wer wir sind! Wer sind wir?“ am 27. April in Stuttgart zum Landesjubiläum, an der keine badischen Organisationen beteiligt sind.

"Bild"-Bericht

© dpa-infocom, dpa:220413-99-904416/2