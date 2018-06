Landtagspräsident Wolf will Gespräche zu Übergangsgeld

Stuttgart (dpa/lsw) - Landtagspräsident Guido Wolf (CDU) will die Regelungen zum Übergangsgeld für Abgeordnete auf den Prüfstand stellen. „Es wird in Kürze eine interfraktionelle Gesprächsrunde hierzu geben. Das Thema muss sorgfältig geprüft werden“, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa am Freitag in Stuttgart. Wolf warnte aber mit Blick auf den Wechsel des CDU-Abgeordneten Dietrich Birk in die Wirtschaft, Einzelfälle dürften nicht „zu vorschnellen Reaktionen führen“. Grüne und SPD hatten dagegen eine Neuregelung des Übergangsgelds gefordert. Birk steht trotz des nahtlosen Wechsels vom Landtag an die Spitze des Verbands der Maschinenbauer ein Übergangsgeld in Höhe von etwa 140 000 Euro zu.