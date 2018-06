Landtagsdebatte über Ungarn ruft Diplomaten auf den Plan

Ulm/Stuttgart (dpa/lsw) - Die für diesen Mittwoch angesetzte Debatte im Stuttgarter Landtag zur „Situation in Ungarn nach den Verfassungsänderungen“ sorgt für diplomatische Unstimmigkeiten. Wie die Ulmer „Südwest Presse“ (Mittwoch) berichtet, hat Ungarns Botschafter in Deutschland, József Czukor, in einem Schreiben an Landtagspräsident Guido Wolf sein Befremden über die Debatte zum Ausdruck gebracht. Er sehe die Debatte mit „Überraschung und Sorge“, heiße es in dem Brief. Die SPD-Fraktion hat die Debatte beantragt. Nach Informationen der Zeitung will der Generalkonsul von Ungarn in Deutschland an diesem Mittwoch in den Landtag kommen.

Wolf bedankte sich für das Schreiben am Dienstag, wie ein Sprecher des Landtags sagte. Nach Rücksprache mit den Fraktionschefs werde die Tagesordnung am Mittwoch aber nicht geändert. Wolf habe Czukor diesbezüglich um Verständnis gebeten. Der CDU-Politiker wolle ein Gesprächsangebot des Botschafters zum Thema der nächsten Präsidiumssitzung am 11. Juni machen und dann Einzelheiten erörtern.

Hintergrund der Debatte sind umstrittene Verfassungsänderungen auf Betreiben des ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban. Die EU-Kommission prüft, ob sie Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleitet. Die Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz bedroht. Außerdem kritisiert die Brüsseler Behörde die Beschränkung von Wahlwerbung in den Medien und die Bestimmung, Bürger an der Zahlung von EU-Bußgeldern gegen den Staat zu beteiligen.