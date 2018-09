Wegen der Teilnahme von AfD-Landtagsabgeordneten an Demonstrationen in Chemnitz und Köthen kommt heute das Parlamentarische Kontrollgremium des Landtags zusammen. Innenexperten der anderen Fraktionen hatten eine Sondersitzung gefordert, um vom Landesverfassungsschutz zu erfahren, wie das Verhalten der AfD-Abgeordneten beurteilt wird. So forderte SPD-Innenexperte Sascha Binder, man müsse darüber sprechen, welche Konsequenzen sich ergäben, insbesondere für eine mögliche Beobachtung der AfD oder einzelner AfD-Mitglieder durch den Geheimdienst.

Die AfD-Fraktion kritisiert die Debatte über eine mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Dass zwei AfD-Abgeordnete zu den Demonstrationen nach Chemnitz gefahren waren, sei ihr Grundrecht gewesen. Das werde von den Grünen und der SPD zum Anlass genommen, den Verfassungsschutz ins Spiel zu bringen, hatte AfD-Rechtsexperte Rüdiger Klos nach Bekanntgabe des Termins zur Sondersitzung gesagt.

Ende August waren die AfD-Abgeordneten Stefan Räpple und Hans Peter Stauch nach Chemnitz gereist, wo es nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen zu Ausschreitungen gekommen war, weil die mutmaßlichen Täter Flüchtlinge sein sollen. Ein Teil der Demonstranten dort hatte den Hitlergruß gezeigt und rechtsextreme Parolen skandiert - mehrere Demonstranten verschiedener Lager sowie Polizisten wurden verletzt.

Räpple sowie die ebenfalls aus dem Südwesten stammenden AfD-Politiker Thomas Palka und Christina Baum seien zudem bei einer Demonstration in Köthen (Sachsen-Anhalt) gesehen worden, kritisierte die CDU. In Köthen starb vor gut einer Woche ein herzkranker, 22-jähriger Deutscher an einem Infarkt, nachdem er von Afghanen geschlagen worden war.