Was ist in der LEA Ellwangen schiefgelaufen? Die FDP und AfD sprechen von Staatsversagen und rechtsfreien Räumen, Grüne, CDU und SPD weisen das scharf zurück.

Die Vorgänge in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen haben am Mittwoch den Landtag beschäftigt. Die FDP-Fraktion hatte das Thema durch einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt. Sie und die AfD sprachen von Staatsversagen und einem rechtsfreien Raum. Dafür ernteten sie scharfe Kritik von Grünen, CDU und SPD. Innenminister Thomas Strobl (CDU) griff FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke persönlich an und attestierte ihm einen „Niveau-Limbo, wie man ihn von einer anderen Fraktion kennt“ – damit meinte er wohl die AfD, nannte sie aber nicht beim Namen.

In der Nacht zum 30. April wollte die Polizei einen Mann aus Togo aus der LEA Ellwangen abschieben. Der Einsatz scheiterte am Widerstand von 150 bis 200 Mitbewohnern des Togolesen. Drei Tage später informierte Strobl die Öffentlichkeit, tags darauf führte die Polizei einen Großeinsatz in der LEA durch. Der Togolese kam ins Abschiebegefängnis nach Pforzheim. Wie Strobl weiter berichtete, wurden 37 Ermittlungsverfahren eingeleitet, sieben Bewohner wurden festgenommen und neun weitere in andere LEAs verlegt, um Rädelsführer voneinander zu trennen.

Zwischen dem ersten und dem zweiten Polizeieinsatz habe es in der LEA drei Tage lang einen rechtsfreien Raum gegeben, warf FDP-Innenexperte Ulrich Goll Innenminister Strobl vor. „Wir halten die Informationspolitik für unzumutbar, dadurch sind die Bürger in Baden-Württemberg drei Tage lang getäuscht worden.“ AfD-Fraktionschef Bernd Gögel machte als Schuldige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus. Die Asylbewerber seien „von Herrn Strobls Parteichefin unter Bruch des Grundgesetzes ins Land gelockt worden“, sagte er.

Strobl wies die Anschuldigungen indes scharf zurück. Der Einsatztaktik der Polizei sei gut und klug gewesen. „Der Rechtsstaat hat sich in erstklassiger Art und Weise durchgesetzt“, betonte er. Das zuständige Polizeipräsidium Aalen sei für die verzögerte Information der Öffentlichkeit verantwortlich. „Eine frühere Information hätte den Einsatz erschwert oder unmöglich gemacht“, sagte Strobl und warf FDP-Fraktionschef Rülke eine „krude, kranke Verschwörungstheorie“ vor.

Rückendeckung bekam Strobl nicht nur von den grün-schwarzen Regierungsfraktionen, sondern auch von der oppositionellen SPD. „An dieser Stelle von einem rechtsfreien Raum zu fabulieren, führt die Diskussion auf einen falschen Pfad“, sagte Fraktionschef Andreas Stoch. Der Rechtsstaat sei immer handlungsfähig gewesen. Mit Verweis auf den Beifall, den die FDP von der AfD bekam, sagte er: „Man muss bei dieser Debatte aufpassen, für wen man Stichwortgeber ist.“ Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz wurde deutlicher: „Zum ersten Mal zwei Jahre nach der Landtagswahl verwenden FDP und AFD die gleiche Wortwahl. Ich finde das bezeichnend, aber auch schade.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Rülke ging auf Strobls Angriffe kaum ein. „Das sind alles Nebelkerzen“, sagte er. „Die entscheidenden Fragen haben sie einmal mehr nicht beantwortet.“ Dabei meinte er nicht nur die späte Information der Öffentlichkeit, sondern bezog sich auch auf Medienberichte, wonach selbst Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erst Tage später von der missglückten Abschiebung erfuhr. Für die FDP ist das Thema nach der Debatte im Plenum noch nicht beigelegt. „Wir versuchen’s jetzt schriftlich“, sagte Rülke.

Grünen-Fraktionschef Schwarz verwies auf eine Sitzung des Innenausschusses am Mittwoch kommender Woche. Die Einsatzleitung der Polizei werde daran teilnehmen und zur weiteren Aufklärung beitragen.

