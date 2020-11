Landtag erhöht nach Störaktionen im Bundestag Sicherheitsvorkehrungen

Der Landtag von Baden-Württemberg reagiert auf die Störaktionen in der vergangenen Woche im Bundestag und erhöht seine Sicherheitsvorkehrungen. Das teilte Landtagspräsidenten Mutherem Aras (Grüne) am Mittwoch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. So sind ab Donnerstag bis auf Weiteres Ton-, Bild- und Filmaufnahmen im Haus des Landtags an Sitzungstagen durch Besucher ausnahmslos untersagt. Überdies gelte ein verschärftes Bannmeilenkonzept. Die Eingänge des Hauses würden ebenfalls noch strenger kontrolliert werden. „Wir sind in engem Austausch mit der Polizei“, sagte die Landtagspräsidentin Aras. „Wir wollen bei uns im Landtag Bilder wie letzte Woche aus dem Bundestag vermeiden.“ Dort hatten Besucher Abgeordnete bedrängt und über einen Livestream die Aktion ins Internet übertragen.