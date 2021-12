Landtag debattiert über Geld für Inneres und Justiz

Die Parteien im Landtag streiten am Mittwoch erneut über das gute Geld: Die weitere Beratung der Haushaltspläne für das Jahr 2022 stehen ab Mittwoch (10.00 Uhr) an. Dabei werden die Einzelpläne der Ressorts im Detail besprochen - am Mittwoch etwa die Ausgabenposten für das von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geführte Staatsministerium, für das Innenministerium, das Justiz-, Wirtschafts- und Agrarministerium. Auch am Donnerstag und Freitag soll der Etat diskutiert werden. Am 22. Dezember - der letzten Plenarsitzung in diesem Jahr - will der Landtag den Haushalt dann verabschieden. Die Regierung will im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnehmen und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) musste zuvor zahlreiche Wünsche für Mehrausgaben abwehren.

Vor den Haushaltsberatungen wollen die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU noch das Jugendticket im Plenum vorstellen. Schüler, Auszubildende und Studenten können in Baden-Württemberg vom kommenden September an für einen Euro am Tag mit Bussen und Bahnen im ganzen Land fahren. Der Vorverkauf für das bereits abgesegnete 365-Euro-Jahresticket soll im Frühsommer 2022 starten.

