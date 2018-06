Wegen einer bakteriellen Verunreinigung des Trinkwassers hat das Landratsamt Biberach die Bürger mehrerer Kommunen zur Achtsamkeit aufgerufen. Betroffen sei das Wasser des Zweckverbandes Rottumgruppe in Steinhausen an der Rottum sowie in Mittelbuch, einem Ortsteil von Ochsenhausen, und in Teilen der Gemeinde Ringschnait.

Laut Landratsamt sollen Anwohner das Trinkwasser abkochen: „Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Keime seien bei einer Routinekontrolle entdeckt worden. Die Ursachensuche läuft. Die Behörden wollen die Bevölkerung weiterhin über die Lage informieren.

Im Trinkwasser von Lauterstein-Weißenstein (Kreis Göppingen) sind keine Keime mehr zu finden. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt hatte, liegt nach einer Trinkwasserprobe vom Mittwoch keine Keimbelastung mehr vor. Zuvor waren am Dienstag bei einer Routineuntersuchung Bakterien (Escherichia Coli, auch bekannt als E.coli) im Trinkwasser gefunden worden. Das Trinkwassernetz wurde mit Chlor durchgespült und so von den Bakterien befreit. Laut Gesundheitsamt, traten in der Bevölkerung keine Krankheitsfälle auf, die mit den Bakterien in Verbindung stehen könnten.

In Tannheim (Kreis Biberach) hingegen bleibt das Abkochgebot, das am Dienstag ebenfalls wegen Keimen ausgerufen wurde, noch bestehen. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, werde von Freitag an mit Chlor gegen die Keime gekämpft. Deshalb sollten die Bürger auch weiterhin ihr Trinkwasser vor dem Verzehr abkochen.