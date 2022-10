Landrat Walter als Präsident des Landkreistags wiedergewählt

Der Tübinger Landrat Joachim Walter bleibt für weitere vier Jahre Präsident des baden-württembergischen Landkreistags. Der 62-jährige CDU-Politiker wurde am Montag bei der Landkreisversammlung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einstimmig im Amt bestätigt. Walter führt den Kommunalverband seit 2013 und ist seit 2014 auch Vize-Präsident des Deutschen Landkreistags. Bei dem Treffen in Fellbach wollte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Rede halten. Die Kommunen erwarten mehr Unterstützung vom Land in der Energie- und Flüchtlingskrise.

