Landrat kritisiert Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge

Der Esslinger Landrat Heinz Eininger (CDU) hat die Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge auf Bundes- und Landesebene kritisiert. „Diese lenken Flüchtlinge direkt in Ballungsräume, in denen Wohnraum knapp und freie Flächen kaum vorhanden sind“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Eininger hatte 2014 Aufsehen erregt, als er mit einem Aufnahmestopp drohte. Die in Deutschland ankommenden Asylsuchenden werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Er richtet sich nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl. In Baden-Württemberg werden die Flüchtlinge wiederum nach einem Bevölkerungsschlüssel auf die Kreise verteilt.

Königsteiner Schlüssel 2015

Integrationsministerium zu Asylfragen

Zahlen zu Flüchtlingen in Baden-Württemberg

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über Verteilung von Asylbewerbern

Flüchtlingsarbeit im Landkreis Esslingen

Betreuung von Asylbewerbern im Kreis Esslingen