Landkreistagspräsident schlägt wegen Ukraine-Flüchtlingen im Südwesten Alarm

Die Landkreise in Baden-Württemberg befürchten eine bevorstehende Überforderung durch die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Das betonte Landkreistagspräsident Joachim Walter (CDU) bei der Landkreisversammlung am Montag in Fellbach.

„Bei der Geflüchtetenaufnahme sind die Aufnahmekapazitäten vielerorts erschöpft“, sagte Walter. „Hinzu kommt, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung ein Stück weit erodiert.“

Walter stellte konkrete Forderungen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Denn: „Die immense Herausforderung, vor der die Landkreise stehen, könnte schneller als uns allen lieb ist, in eine Überforderung umschlagen.“

Kritik am Modell des Rechtskreiswechsels bei Ukraine-Flüchtlingen

Von Kretschmann forderte er eine Bundesratsinitiative, um den sogenannten Rechtskreiswechsel bei der Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine rückgängig zu machen - und erntete dafür Applaus.

Es kann nicht sein, dass Baden-Württemberg mehr Menschen aus der Ukraine beherbergt als ganz Frankreich. Landkreistagspräsident Joachim Walter (CDU)

Durch diesen Rechtskreiswechsel bekommen Ukrainer in Deutschland keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem Sozialgesetzbuch - also etwa Hartz IV. Das führt laut Walter zu Sekundärmigration: Also zu einem Zuzug von ukrainischen Geflüchteten nach Deutschland, die bereits in einem anderen EU-Land untergekommen sind.

Der soziale Zusammenhalt ist auch so gefährdet genug. Landkreistagspräsident Joachim Walter (CDU)

„Wir müssen die ungesteuerte Sekundärmigration von Menschen aus der Ukraine wirksam unterbinden“, so Walter. „Es kann nicht sein, dass Baden-Württemberg mehr Menschen aus der Ukraine beherbergt als ganz Frankreich.“

Eine faire Verteilung EU-weit komme so nicht zustande. Wohl aber drohe eine Überforderung der Kreise und eine sinkende Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Die steige dadurch, dass potenziell kommunale Investitionen verschoben werden. Das dürfe nicht sein. „Denn der soziale Zusammenhalt ist auch so gefährdet genug“, so Walter.

Walters Wunsch, den Rechtskreiswechsel rückgängig zu machen, erteilte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) prompt eine Absage. „Solche Beschlüsse rückgängig zu machen, ist unwahrscheinlich, würde ich auch nicht empfehlen. Das führt dazu, dass wir in den Verhandlungen nicht weiterkommen, das muss man jetzt mal so akzeptieren.“

Kretschmann erteilt Walters Forderung eine Absage

Zur Forderung ans Land, die Flüchtlingskosten vollumfänglich zu übernehmen, verwies Kretschmann an die Gemeinsame Finanzkommission aus Land und Kommunalverbänden, deren baldiger Sitzung er nicht vorweggreifen wolle.

Kretschmann bot Walter an, nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 2. November in einem Gipfel all die Themen intensiver zu diskutieren, die Walter bei der Landkreisversammlung angesprochen hat.

Verärgert äußerte sich Kretschmann dazu, dass der Bund bereits im März eine Kofinanzierung der Flüchtlingskosten zugesagt habe, und zwar rückwirkend zum Januar, aber bis heute noch kein Geld geflossen sei. Laut der für Migration zuständigen Justizministerin Marion Gentges (CDU) seien bereits eineinhalb mal so viele Geflüchtete im Südwesten aufgenommen worden als 2015, zur Hochzeit der Flüchtlingskrise.

Klar sei, dass Wohlstandsverluste auf allen Ebenen bevorstünden, so Kretschmann. „Fest steht, dass wir in eine Rezession kommen werden.“ Am Mittwoch werde seine Landesregierung den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre in den Landtag einbringen. Darin seien Rücklagen in großem Stil enthalten.

Kretschmann sieht den Bund in der Pflicht

Wenn Baden-Württemberg aber tatsächlich das dritte Entlastungspaket des Bundes mit 3,1 Milliarden Euro mitfinanzieren müsse, wie es aktuell im Raum stehe, sei das kaum möglich. „Solche Rücklagen haben wir nicht gebildet, solche Ausgaben würden den Haushalt sprengen.“

Dennoch werde er sich dafür einsetzen, bei der nächsten Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 2. November endlich zu Beschlüssen zu kommen.

Während der Corona-Pandemie habe es 39 Ministerpräsidentenkonferenzen gegeben, und jedes Mal Beschlüsse danach. „Die haben nicht jedem gefallen, aber es war klar für jeden, wo er dran war.“