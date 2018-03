Landkreistag: Lörrach hat bei „Osmanen“ korrekt gehandelt

Nach dem bekannt gewordenen Einsatz der Straßengang „Osmanen Germania“ in Flüchtlingsheimen in Südbaden erhält der betroffene Landkreis Lörrach Rückendeckung vom Landkreistag. Dem Kreis könnten keine Versäumnisse vorgeworfen werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg, Alexis von Komorowski, am Montag in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Er habe die Verträge zur Bewachung der Heime korrekt formuliert und abgeschlossen. Zudem habe er sofort reagiert, als Verstöße bekannt wurden. Es handele sich um einen Einzelfall. Der Kreis Lörrach habe alles richtig gemacht.

Im Landkreis Lörrach waren Dutzende von „Osmanen“ als Wachmänner tätig und bekamen über Umwege staatliches Geld. Der Kreis hatte einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ am Wochenende bestätigt. Nach Angaben des Kreises erhielten die Angehörigen der türkisch-nationalistischen Straßengang „Osmanen Germania“ die Aufträge ohne das Wissen des Landkreises offenbar von einem Sub-Subunternehmer. Von dem Einsatz zwischen Ende 2015 und Ende 2016 habe man erst im März 2017 erfahren.