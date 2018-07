Landkreise warnen: Ärzteversorgung langfristig in Gefahr

Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Landkreistag sieht die flächendeckende Ärzteversorgung auf dem Land langfristig in Gefahr. In den nächsten zehn Jahren gingen jährlich bis zu fünf Prozent der Hausärzte in den Ruhestand, warnte Präsident Helmut Jahn am Mittwoch in Stuttgart. „Je ländlicher der Raum, desto problematischer ist die Versorgungssituation - je städtischer, desto unproblematischer.“ Der Landkreistag forderte in einem Positionspapier neben einer besseren Bezahlung, eine größere Praxisnähe des Medizinstudiums, Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten sowie eine verstärkte Nachwuchswerbung.

