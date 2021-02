Landesweit erster Bürgerservice für Justizfragen vorgestellt

Einfacher, schneller und alles an einem Ort - der landesweit erste Bürgerservice Justiz am Karlsruher Amtsgericht soll Bürgern mit Rechtsanliegen das Leben künftig leichter machen. „Wir haben nun eine Anlaufstelle geschaffen, wo alle aufgehoben sind“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) am Montag bei der Vorstellung des Pilotprojekts. Seit 18. Januar, der inoffiziellen Eröffnung des Bürgerservices, könnten die Menschen sich an diese Stelle wenden, dort Anträge ausfüllen und gegebenenfalls vor Ort auch gleich bearbeiten lassen.

Vorteil des neuen Servicekonzeptes sei zudem, dass die Menschen sich nicht mehr zu verschiedenen Ansprechpartnern durchfragen müssten, sondern sich zentral informieren und helfen lassen könnten. Auch bezüglich der Sicherheit für Angestellte der Justiz sei das Konzept, mit dem der öffentliche Bereich vom nicht-öffentlichen Bereich nochmal deutlich abgetrennt wird, ein Gewinn.

Sollte sich der Bürgerservice bewähren, kann er nach Worten Wolfs auf andere Städte übertragen werden - immer vorausgesetzt, das dafür auch die baulichen Voraussetzungen vorliegen, sagte der Minister.

