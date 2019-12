Die grün-schwarze Landesregierung will bei der letzten Kabinettssitzung in diesem Jahr heute ein Maßnahmenbündel für mehr Sicherheit auf öffentlichen Straßen und Plätzen beschließen. Lokale Sicherheitskonferenzen sollen demnach weiterentwickelt werden. Auch soll das Nachtleben insbesondere für Frauen sicherer gemacht werden. Die kommunale Kriminalprävention soll ausgebaut werden. Mehrere Ressorts haben an dem Maßnahmenpaket mitgewirkt. Das Justizministerium will sich für härtere Strafen einsetzen gegen Täter, die Messer als Waffe benutzen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollen die Maßnahmen nach der Kabinettssitzung um 12.00 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren.