Wie sieht die ideale Wiese aus? Mager, artenreich, blühend und voller Leben. Was Umweltschützer gut finden, erfüllt aber oft nicht die Bedürfnisse der Bauern, die viel kräftiges Futter für ihre Kühe brauchen. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und Experten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) wollen heute am Rande von Maulbronn (Enzkreis) an einem Beispiel zeigen, welchen Artenschatz magere und selten gemähte Blühwiesen bergen.

In der Vergangenheit sind nach Angaben des Umweltministeriums viele Mähwiesen in Baden-Württemberg umgenutzt worden oder bei Bauvorhaben verloren gegangen. Heute stehen sie unter dem Schutz der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union. Dass heißt, ihr Zustand darf sich nicht verschlechtern.

