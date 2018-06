Erneute Aufregung um ein internes Arbeitspapier aus dem Haus von Kultusminister Andreas Stoch (SPD): Nachdem sich die grün-rote Landesregierung im vergangenen Jahr monatelang mit einem unausgegorenen Textvorschlag zum Bildungsplan herumschlagen musste, gilt der Ärger nun dem Abschlussbericht eines vom Ministerium einberufenen Arbeitskreises zum „Gymnasium 2020“.

Das 15-seitige Papier liegt dem Kultusminister eigenen Angaben zufolge zwar bereits seit Frühsommer des vergangenen Jahres vor, doch erst seit wenigen Wochen ist es wegen eines Datenlecks in der Arbeitsgruppe auch öffentlich zugänglich.

Nun ist die Aufregung groß, denn die Arbeitsgruppe schlägt unter anderem in der zehnten Klasse eine „Eingangsphase“ zur gymnasialen Oberstufe vor – auch für Real- und Gemeinschaftsschüler. Zudem soll die Belegpflicht für Abiturienten zulasten einer zweiten Fremdsprache oder einer Naturwissenschaft gelockert werden.

Geteilte Liebe zum Gymnasium

Opposition, Altphilologen und Berufsschullehrer sorgten sich nun um die Zukunft des Gymnasiums, zumal der Grünennachwuchs dieses auch gleich noch grundsätzlich hinterfragt hat. Der Ärger wurde so groß, dass sich – wie bereits beim Bildungsplan – Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Klarstellung genötigt sah. Am Gymnasium werde nicht gerüttelt, betonte der Regierungschef am Dienstag vor Journalisten erneut: „Das deutsche Bildungsbürgertum liebt nun mal sein Gymnasium. Und wir teilen diese Liebe.“

Auch Stoch machte klar, dass es sich bei „Gymnasium 2020“ nur um eine Ideensammlung handele, die er „interessant“ finde. Den Arbeitskreis habe im Übrigen nicht er ins Leben gerufen. Tatsächlich geht das Projekt auf Stochs glücklose Vorgängerin Gabriele Warminski-Leitheußer(SPD) zurück. Ob deren Nachfolger den seit fast einem Jahr vorliegenden Abschlussbericht überhaupt vor der Landtagswahl im März 2016 hatte öffentlich machen wollen, beantwortete Stoch am Dienstag nicht. Stattdessen verwies er darauf, dass das Gymnasium grundsätzlich weiterentwickelt werden müsse und die Ideen aus dem Abschlusspapier bereits mit den Fachleuten der Regierungsfraktionen besprochen worden seien.

Was aus dem in jahrelanger Arbeit zwischen Lehrern, Eltern und Ministerialen ausgearbeiteten Ideenkatalog wird, ist völlig offen: Man müsse die Ideen nach Dringlichkeit sortieren und dann den Bedarf an Zusatzlehrern mit Finanzminister Nils Schmid besprechen, so Stoch.

Sterile Aufgeregtheit

Ministerpräsident Kretschmann gab sich am Dienstag genervt, mit Journalisten mal wieder ausführlich über ein vorläufiges internes Papier sprechen zu müssen. Denn eigentlich wollte die Regierung bei der Pressekonferenz in Stuttgart mit konkreten Initiativen wie der Änderung der Lehrerausbildung aufwarten. Es gebe keinen Grund für die „sterile Aufgeregtheit“ und „Feldgeschrei“, betonte der Regierungschef. Dass die Bildungspolitiker aus den eigenen Fraktionen das Papier bereits öffentlich zerpflückt hatten, verbesserte seine Laune nicht: „So geht’s wirklich nicht“, sagte Kretschmann.

Die Opposition hingegen frohlockte: Statt auf „Regierungs- und Oppositionsfraktionen wegen ihrer Meinungsbildung einzudreschen“, solle Stoch lieber selbst Stellung zu dem Papier beziehen, forderte FDP-Frakionschef Hans-Ulrich Rülke. Und CDU-Kollege Guido Wolf vermerkte, dass Kretschmann mal wieder seinem Kultusminister zur Hilfe eilen musste, „um einen noch größeren Flurschaden zu verhindern“.

Dass so bald Ruhe in Sachen „Gymnasium 2020“ einkehrt, ist indes nicht zu erwarten: Für die Landtagssitzung am morgigen Donnerstag hat die FDP eine Debatte zum Thema angemeldet.