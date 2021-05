Landesregierung beschließt neue Öffnungsschritte

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am späten Donnerstagabend eine neue Corona-Verordnung beschlossen. Darin werden zahlreiche Öffnungsschritte fesgelegt.

Ab Samstag, 15. Mai soll damit laut Sozialministerium eine Regelung gelten, die dann gilt, wenn die Bundes-Notbremse in einem Landkreis außer Kraft tritt. Also wenn die Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 100 bleibt.

Dann dürfen folgende Einrichtungen öffnen, allerdings nur mit einem Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis :

Hotels und andere Beherbergungsbetriebe (z.B. Ferienwohnungen)

Außen- und Innengastronomie zwischen 6 und 21 Uhr

Betriebskantinen sowie Mensen an Universitäten und Hochschulen

Galerien, Museen und Gedenkstätten

Archive und Bibliotheken

zoologische und botanische Gärten im Außen- und Innenbereich

Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen für kleine Gruppen

kleinere Freizeiteinrichtungen im Freien (Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih) für kleine Gruppen

Sportanlagen für kontaktarmen Freizeit- und Amateursport im Freien für kleine Gruppen

Außenbereichen von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen.



Außerdem sind Kulturveranstaltungen, insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen im Freien dann wieder zulässig. Das gleiche gilt für Spitzen- oder Profisportveranstaltungen.

Für alle Einrichtungen gelte grundsätzlich eine Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln. Außerdem müssen die Bürger, die solche Angebote nutzen ihre Kontaktdaten erfassen lassen. In allen Einrichtungen seien Obergrenzen der zulässigen Teilnehmerzahl vorgesehen. Für den Einzelhandel sieht der Stufenplan leicht veränderte Click-and-Meet-Regeln vor. Statt einem beliebigen angemeldeten Kunden können Geschäfte auch zwei unangemeldete Kunden mit einem Impf- Test- oder Genesenen-Nachweis einlassen.

Weitere Öffnungsstufen sollen folgen, wenn die Inzidenz in den Landkreisen innerhalb von 14 Tagen konstant sinkt. Die Rückkehr zur nächst niedrigeren Öffnungsstufe erfolgt, wenn die Inzidenzwerte während der 14 Tage im Durchschnitt gestiegen sind.