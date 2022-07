Landesmesse Stuttgart: Rund sechs Millionen Euro Verlust

Die Landesmesse Stuttgart hat wegen starken Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 2021 einen Verlust eingefahren. Der Fehlbetrag liege bei 5,9 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Verlust im zweiten Corona-Jahr war demnach geringer als 2020, wo ein Minus von 18 Millionen Euro in den Büchern stand. In den Jahren vor der Krise lag der Gewinn noch bei 9 bis rund 34 Millionen Euro. Auch der Umsatz war 2021 mit 40,1 Millionen Euro deutlich geringer als in den Jahren vor Corona.

Im vergangenen September hatte die Messe noch mit einem deutlich höheren Verlust (36 Millionen Euro) gerechnet. Dass es doch nicht so schlimm kam, lag laut Geschäftsführer Roland Bleinroth unter anderem daran, dass die 2020 beantragte Novemberhilfe in Höhe von 18 Millionen Euro erst spät im Jahr 2021 ausgezahlt wurde. Für das laufende Jahr rechnete der Geschäftsführer mit einem Umsatz in Höhe von knapp 100 Millionen Euro und einem Verlust von 4,7 Millionen Euro.

2021 fanden laut dem Unternehmen nur 32 der ursprünglich geplanten 67 Messen in Stuttgart statt. Allerdings unter den jeweils geltenden Corona-Einschränkungen. Neben den Präsenzmessen gab es auch zwölf digitale Veranstaltungen, doch nach Ansicht von Bleinroth seien Messen „ein Ort des Zusammenkommens und Erlebens“. Die Pandemie habe gezeigt, dass der direkte Dialog und der persönliche Kontakt nicht digitalisiert werden könne. Für dieses Jahr plane die Messe mit 35 Veranstaltungen. Dazu gehörten auch Neuheiten, wie etwa Messen zu den Themen Schleiftechnologie, Wasserstoff und Brennstoffzellen, Blasorchester oder Zelten.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220713-99-09032/2