Stuttgart (dpa/lsw) - Der Landesjugendring fordert von der grün-roten Regierung in Baden-Württemberg mehr Engagement in der Jugendpolitik. „Es fehlt der ausdrückliche politische Wille“, sagte Jugendring-Geschäftsführer Jürgen Dorn der „Stuttgarter Zeitung“ am Samstag. Wäre der in einem Kabinettsbeschluss festgeschrieben, gingen die Verhandlungen zügiger weiter, ist sich die Vorsitzende Isabel Hoever sicher. „2012 ist in der Jugendpolitik bisher nichts passiert.“ Wenn sich daran nichts ändere, drohten Verbesserungen im Doppelhaushalt 2013/14 auszubleiben. Laut Landesjugendring sind die Einzelzuschüsse für Jugendfreizeiten beispielsweise noch auf dem Niveau von 1970, während sich die Anforderungen enorm erhöht hätten.

