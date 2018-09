Landesgeneralsekretär teilt gegen SPD, AfD und Linke aus

Zum Auftakt des Parteitags der Südwest-CDU in Rust hat Generalsekretär Manuel Hagel gegen SPD, AfD und Linke ausgeteilt. Früher habe sich die SPD noch Sorgen um die breite Arbeiterschaft gemacht - heute sei sie vor allem als Moralapostel mit ständig erhobenem Zeigefinger unterwegs, sagte Hagel am Freitag in Rust (Ortenaukreis). So sehe die SPD bei der Integration von Ausländern nur die Deutschen in der Pflicht. Die AfD wiederum sei als Untergangsprediger unterwegs. Sie übertrete nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks, sondern auch den Geist der Verfassung. Wie die Rechtspopulisten seien auch Linkspopulisten staatszersetzende Kräfte, sagte Hagel. Die Südwest-CDU will bei einem zweitägigen Parteitag ihre Positionen zur Europa- und Kommunalwahl im Mai 2019 beschließen.

CDU Baden-Württemberg

Ergebnis Europawahl 2014

Ergebnisse Gemeinderatswahlen 2014

Ergebnisse Kreistagswahlen 2014