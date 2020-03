Landesgartenschau richtet Blumeninseln im Bodensee ein

Sechs Wochen vor dem Beginn der Landesgartenschau in Überlingen am Bodensee gehen die Vorbereitungen in die entscheidende Phase. Nach jetzigem Stand werde die Schau trotz der Coronavirus-Epidemie stattfinden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Es müsse aber die weitere Entwicklung im Blick behalten werden. Eingerichtet worden seien im Bodensee, unter anderem im Überlinger Yachthafen Ost, mehrere Blumeninseln und im Wasser schwimmende Gärten. Sie gehörten zum Markenzeichen der Schau, sagte die Sprecherin. Das Wasser soll laut Veranstalter ein wichtiger und gut sichtbarer Teil der Blumenschau werden.

Die Landesgartenschau in Überlingen soll am 23. April eröffnet werden und bis zum 18. Oktober laufen. Es ist nach Angaben der Veranstalter die 40. Landesgartenschau im Südwesten und die erste am Bodensee.

