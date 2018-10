Nach dem Ende der Landesgartenschau in Lahr (Ortenaukreis) wird das Gelände umgebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag und werden mehrere Monate dauern, sagte eine Rathaussprecherin. In dieser Zeit bleibe das Areal geschlossen. Bauten und Anlagen, die allein der Gartenschau dienten, würden entfernt. Zudem werde das Gelände vorbereitet für die künftige Nutzung als Freizeit- und Naherholungsgebiet. Die Landesgartenschau hatte am Sonntag zum letzten Mal geöffnet. Seit ihrem Start Mitte April zählte sie nach Angaben der Organisatoren mehr als 800 000 Besucher.

Im Vorfeld der Gartenschau waren auf dem Gelände in Lahr unter anderem Parks, ein See, Kleingartenanlagen, eine Kindertagesstätte, Spielplätze, Kletter- und Aussichtstürme sowie eine große Sport- und Veranstaltungshalle geschaffen worden. Dies bleibe erhalten und werde für die künftige Nutzung saniert.

Unabhängig von der Landesgartenschau laufen in Lahr die Planungen für eine weitere Blumenschau. Im Zentrum der Stadt beginnt am Samstag (20. Oktober/12.00 Uhr) die jährliche „Chrysanthema“. Sie dauert gut drei Wochen, wird dieses Jahr 20 Jahre alt und ist nach Angaben der Organisatoren das größte Blumenfestival in Deutschland im Spätherbst.

Landesgartenschauen gibt es in Baden-Württemberg alle zwei Jahre. Nach Lahr folgt 2020 Überlingen am Bodensee und 2022 Neuenburg am Rhein südlich von Freiburg. Im kommenden Jahr findet mit der „Grün“ eine kleine Gartenschau mit 16 beteiligten Kommunen im Remstal statt.

