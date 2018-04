Nach drei Jahren Bauzeit wird heute in Lahr im Ortenaukreis die Landesgartenschau eröffnet. Sie dauert ein halbes Jahr und besteht nach Angaben der Organisatoren aus insgesamt 38 Hektar großen Parkanlagen. Dort sollen den Besuchern an 186 Tagen rund 4000 Veranstaltungen geboten werden. In die Landesgartenschau hat Lahr den Angaben zufolge rund 58 Millionen Euro investiert. Erwartet werden laut Stadtverwaltung rund eine Million Besucher aus dem Südwesten sowie dem benachbarten Ausland. Jährliche Gartenschauen gibt es in Baden-Württemberg seit 1980. Sie finden immer wechselnd in einer anderen Kommune statt.

