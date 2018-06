Landesgartenschau übertrifft Erwartungen der Veranstalter

Kurz vor der Halbzeit der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ziehen die Veranstalter ein positives Fazit. Mehr als 700 000 Menschen haben die Blumenschau in der Stauferstadt bereits besucht. „Damit sind unsere Erwartungen absolut übertroffen worden“, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. „Wenn es so weiter geht, dürfen wir am Ende mit bis zu 1,5 Millionen Besuchern rechnen.“ Zur Eröffnung Ende April hatte man lediglich 750 000 Menschen erwartet.

Die Landesgartenschau läuft noch bis zum 12. Oktober. Das Gelände zieht sich von der historischen Stauferstadt über ein angrenzendes Waldgebiet hinauf zu einem höhergelegenen Landschaftspark. Für die 25. Ausgabe der Landesgartenschau wurden nach Angaben der Stadt im Frühjahr insgesamt rund 184 Millionen Euro investiert - vor allem in zahlreiche Bauprojekte im Stadtgebiet.

Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd

