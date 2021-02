Landesförderbank bietet Kommunen Kredite zu Negativzinsen

Das baden-württembergische Landesförderinstitut L-Bank bietet den von der Corona-Pandemie geplagten Kommunen fortan Kredite zu negativen Zinssätzen an. Das Programm richte sich an Kommunen, kommunale Eigenbetriebe und kommunale Zweckverbände, die eine Investition in Baden-Württemberg finanzieren wollten, teilte die L-Bank am Montag in Stuttgart mit. Mit solchen Krediten könnten Investitionen in die kommunale Infrastruktur getätigt werden - also etwa in den Bau oder die Sanierung von Schulgebäuden und Krankenhäusern oder in Verkehrsprojekte. Bei den Darlehen mit negativen Zinsen müssen Kommunen nicht die komplette Kreditsumme zurückzahlen.

Viele Kommunen leiden in der Corona-Pandemie unter sinkenden Gewerbesteuereinnahmen - und das trotz eines vielerorts weiter großen Investitionsbedarfs.

Ziel des Programms sei es daher, dass die Kommunen einerseits weiter in die kommunale Infrastruktur investierten, und dass andererseits die Haushalte der Städte und Gemeinden durch die Zinsgutschriften sogar ein wenig entlastet würden. Das Programm wird nach L-Bank-Angaben von der staatlichen Förderbank KfW refinanziert.

