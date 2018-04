Die Gymnasien werden nach Einschätzung des Landeselternbeirates von der Landesregierung vernachlässigt. „Eine pädagogische Weiterentwicklung des allgemeinbildenden Gymnasiums ist mehr als überfällig“, sagte der LEB-Landeschef Carsten Rees am Dienstag in Freiburg. Die Mehrheit der Eltern wünsche dies - aber nicht eine landesweite Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Der Landeselternbeirat plädiere für Konzepte wie das „Abitur im eigenen Takt“. Dabei sind die Schüler nicht wie bisher auf den acht- beziehungsweise neunjährigen Weg zur Reifeprüfung festgelegt, sondern können selbst bestimmen, wie lange sie brauchen.

Pädagogische Konzepte wie rhythmisierter Unterricht mit Phasen der Ent- und der Anspannung und individuelle Förderung für schwächere und stärkere Schüler müssten auch im Gymnasium Eingang finden. Das Plus an Wahlfreiheit in der Oberstufe hätten die Schüler nur den Anforderungen der Kultusministerkonferenz zu verdanken. Er wünsche sich mehr Freiraum für eigene Schwerpunkte auch für die jüngeren Schüler.

LEB BW