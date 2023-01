Landeselternbeiräte wollen Vorsitzenden loswerden

Er will nicht mehr: Baden-Württembergs oberster Elternsprecher Michael Mittelstaedt hatte am Montag der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, dass nach nur einer Amtszeit für ihn Schluss sei an der Spitze des Landeselternbeirats (LEB). Dieses Ende könnte nun noch schneller kommen: Eine Gruppe von LEB-Mitgliedern will Mittelstaedt schon früher loswerden und hat einen Antrag auf Ab- und Neuwahl gestellt.

Am Wochenende beginnen die Wahlen zum 20. LEB, die sich über einige Wochen erstrecken werden. Im Mai dann soll sich das neue Gremium konstituieren und seinen Vorstand plus Vorsitzenden wählen. Michael Mittelstaedt wird dann nicht mehr für den Spitzenposten kandidieren. Er begründet dies vornehmlich mit der zu geringen Schlagkraft des Gremiums.

„Frühzeitig eingebunden werden wir nie“, hatte er im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ kritisiert. „Wir haben keinen wirklichen Einfluss darauf, was im Bildungssystem passiert.“ Sein Engagement für gute Bildung wolle er lieber in andere Aktivitäten wie den Landesbildungsrat stecken, den er vor wenigen Monaten mit Gleichgesinnten gegründet hat. In diesem sollen etwa zufällig ausgewählte Bürger in Ideenwerkstätten über beste Bildung diskutieren.

Harte Kritik am Vorsitzenden

Bis Mai wird Mittelstaedt vielleicht nicht warten müssen, bis er mehr Zeit für Engagement jenseits des LEB hat. Acht Mitglieder, darunter drei aus dem Vorstand, haben einen Antrag eingereicht, wonach Mittelstaedt bei der nächsten LEB-Sitzung kommende Woche Mittwoch abgewählt werden soll, „um weiteren Schaden vom Landeselternbeirat abzuwenden“, wie es im Antrag heißt, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Darin ist von Alleingängen die Rede, von diskreditierenden Äußerungen, die er „vermeintlich als Vorsitzender des Landeselternbeirats“ getätigt habe. Er trenne seine Ämter nicht transparent und verhalte sich despektierlich, wodurch der LEB „unzumutbar geschädigt“ und sein Handlungsspielraum beeinträchtigt werde.

Er nutze die Rolle als LEB-Vorsitzender, um seine anderen Aktivitäten zu bewerben, kritisiert eine Unterzeichnerin des Abwahlantrags. Dadurch verwische er die Grenzen seiner Rollen. Er informiere den Vorstand und erst recht den Beirat kaum über das, was er im Namen des LEB tue – darunter Treffen mit Landtagsfraktionen. Kooperation sei etwas anderes. Mit dem Antrag auf Abwahl wenige Monate bevor ein neuer LEB die Arbeit aufnimmt wollen die Unterzeichner vor allem ein Signal senden: Es reicht, so nicht!

Hohe Hürde für Abwahl

Die Hürde für die Abwahl ist hoch. Wenn der Antrag für die Sitzung am Mittwoch den 18. auf die Tagesordnung kommt, müssen Zweidrittel der Beiratsmitglieder zustimmen. Außerdem reicht es nicht, Mittelstaedt lediglich abzuwählen. Ähnlich dem konstruktiven Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler im Bundestag, für das eine Alternative zum Regierungschef benötigt wird, darf auch die Spitze des LEB nicht vakant bleiben. Es braucht einen Ersatz für Mittelstaedt, hierfür steht Vorstand Matthias Zimmermann zur Verfügung, wie es heißt. Er wolle nach der Amtszeit das Gremium verlassen, bis dahin aber den Übergang organisieren.