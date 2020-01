Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh wird nach einem Herzinfarkt Ende des vergangenen Jahres für die kommenden fünf bis sechs Wochen nicht im Dienst sein. Sein Zustand habe sich inzwischen deutlich stabilisiert, teilte die Evangelische Landeskirche in Baden am Dienstag in Karlsruhe weiter mit. Nun stünden bei dem 62-Jährigen die notwendigen Nachbehandlungen und Reha-Maßnahmen an.

Mitteilung der Evangelischen Landeskirche in Baden