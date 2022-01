Landesbischof Cornelius-Bundschuh „entsetzt“ über Amoklauf

Der evangelische Landesbischof von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, hat sich erschüttert über den Amoklauf an der Heidelberger Universität gezeigt. „Ich bin entsetzt“, sagte er am Montag laut einer in Karlsruhe verbreiteten Mitteilung. Die Peterskirche als Universitätskirche in Heidelberg sei bis 22.00 Uhr geöffnet, Seelsorgerinnen und Seelsorger seien vor Ort. Pfarrerinnen und Pfarrer seien ansprechbar, „um Menschen in ihrer Angst, Trauer und Wut beizustehen“, hieß es.

„Ich trauere um die junge Frau, die getötet wurde, und ihre verzweifelten Angehörigen“, sagte Cornelius-Bundschuh weiter. Er bete für die Verletzten und die Angehörigen. „Ich denke an die Studierenden, die erleiden müssen, wie verletzlich das Leben ist.“

