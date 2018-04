Landesbeauftragter Blume: Antisemiten bedrohen uns alle

Baden-Württembergs neuer Beauftragter gegen Antisemitismus, Michael Blume, sieht Feindlichkeit gegen Juden als gesamtgesellschaftliches Problem. Die Kombination aus Rassismus und Verschwörungsmythen mache Antisemitismus für die gesamte Gesellschaft gefährlich, sagte Blume bei seiner Antrittsrede am Mittwochabend in Heidelberg. Er richte sich auch gegen demokratische Parteien, gegen Justiz und Medien.

„Wenn wir den Antisemitismus weiterhin wuchern lassen, richtet er sich gegen uns alle“, warnte Blume, der auf Einladung der Hochschule für Jüdische Studien nach Heidelberg gekommen war. Weil Antisemiten durch ihre negative und zerstörerische Weltsicht den Zusammenhalt der Menschen bedrohten, müsse die Zivilgesellschaft zusammenstehen und sich wehren. Er forderte dazu auf, Kinder und Jugendliche bewusst im Geiste der Toleranz aufzuklären.

Der 41 Jahre alte Religions- und Politikwissenschaftler wurde im März in Baden-Württemberg als deutschlandweit erster Beauftragter einer Landesregierung gegen Antisemitismus berufen. Nach dem Angriff auf einen Israeli und seinen deutschen Freund vergangene Woche in Berlin, aber etwa auch wegen der Diskussion um die umstrittene Verleihung des Echo-Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang, wird das Thema Antisemitismus aktuell stark diskutiert.